З 1 січня в Україні зростуть тарифи на передачу електроенергії та її послуги диспетчеризації

Тариф на передачу електроенергії з 1 січня 2020 року зросте на 33%, на диспетчеризацію — на 27%.

Тариф оператора Об’єднаної енергосистеми України — компанії “Укренерго” — на передачу електричної енергії з 1 січня 2020 року підвищено на 33%, на послуги диспетчеризації — на 27,2%. Відповідне рішення прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України 10 грудня 2019 року.

Регулятор підвищив тариф Укренерго на передачу електричної енергії з 116,54 грн/МВт-год (без ПДВ) до рівня 155,4 грн/МВт-год (без ПДВ).

Також НКРЭКУ підвищила тариф на послуги диспетчерського (оперативно-технічного) управління компанії з 8,04 грн/МВт-год (без ПДВ) до 10,23 грн/МВт-год (без ПДВ).

Нагадаємо, 19 листопада НКРЭКУ попередньо схвалила підвищення тарифів. Тоді мова йшла про підвищення тарифу на передачу на 13%, на диспетчеризацію — на 24%.