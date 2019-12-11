На Закарпатті жінка, захищаючи п’яного чоловіка, побила поліцейського

У місті Хуст Закарпатської області жінка захищаючи від поліцейських власного чоловіка завдала правоохоронцю тілесних ушкоджень. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, у вівторок, 10 грудня, в Хустський відділ поліції звернулась з заявою жителька міста. Заявниця повідомила про те, що її 11-річного сина побив візуально знайомий їй громадянин.

У процесі опрацювання даного звернення правоохоронці встановили особу ймовірного кривдника дитини. Ним виявився житель Хуста. До нього додому прибув наряд поліції охорони.

“Правоохоронці виявили, що господар оселі перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Аби з’ясувати обставини справи, чоловіку запропонували проїхати до Хустського відділу поліції для надання пояснень. Однак він почав себе агресивно поводити, нецензурно лаявся та вчинив злісну непокору законним вимогам поліцейського”, – сказано у повідомленні.

Хулігана затримали та доставили в міськвідділ поліції, де склали адмінпротокол за ст.185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Неадекватно поводилась і дружина фігуранта справи. Під час затримання чоловіка жінка, з метою уникнення ним передбаченої законом відповідальності, умисно спричинила старшому сержанту поліції тілесні ушкодження.

За даним фактом Хустським відділом поліції розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Обставини справи встановлюють слідчі поліції Хуста.