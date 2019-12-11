Медведєву сподобалася ідея знизити поріг безмитного ввезення посилок

Голова уряду РФ Дмитро Медведєв « в цілому підтримав ідею Мінфіну знизити поріг безмитного ввезення в РФ посилок із зарубіжних інтернет-магазинів — з 500 до 200 євро з 1 січня 2020 року, до 100 євро з 1 липня 2020 року, 50 євро з 1 січня 2021 року та 20 євро з 1 січня 2022 року.

При цьому прем’єр доручив своєму першому заступникові міністра фінансів Антона Сілуанова обговорити цю ідею в рамках Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), повідомив ТАСС прес-секретар голови уряду Олег Осипов.

Втім, зазначив він, це ще не «кінцеве рішення», і воно «буде обговорюватися, у тому числі і в євразійської комісії».

Мінфін аргументує свою позицію тим, що при пересиланні товарів для особистого користування не стягуються податок на додану вартість (ПДВ) і ввізне мито, в той час як в традиційній роздробі зазначені платежі присутні. В результаті у Мінфіні відзначають перетікання прибутку і податків з Росії в інтернет-магазини, розташовані на території іноземних держав.

Нагадаємо, що ще в кінці вересня 2018 року заступник голови Федеральної митної служби Росії (ФМС) Тимур Максимов висловився за поступове зниження до нуля порогу безмитного ввезення інтернет-покупок росіян. На його погляд, ця міра забезпечить рівні умови для російського та іноземного бізнесу. В інтерв’ю РИА «Новости» він розповів, що митниця пропонувала «за кінцеву точку взяти нуль по комерційному обігу — коли магазин продає безпосередньо фізичній особі». При цьому у разі пересилання між фізичними особами ситуація інша, уточнив Максимов.

В кінці липня 2019 року стало відомо, що митний збір за обробку товарів, які ввозяться фізичними особами в Росію для особистого користування і за які вони зобов’язані сплатити мито, з 1 січня 2020 року повинен скласти 500 рублів. Виключення складають автомобілі, водні і повітряні судна для особистого користування, для яких встановлені окремі ставки зборів.

Поточна ставка митного збору була введена ще в 2004 році в розмірі 250 рублів. Вона застосовується у разі ввезення фізичними особами товарів вартістю вище порогу безмитного, в тому числі придбаних в рамках інтернет-торгівлі, і сплачується в доповнення до мита.

З 1 січня 2019 року покупець з Росії має право отримати товари з іноземної інтернет-магазину без сплати мита на суму до 500 євро і не більше 31 кг на календарний місяць. З 1 січня 2020 року мито буде нараховуватися не на людину, а на кожну посилку дорожче 200 євро.