Влад Яма вперше показав обличчя 4-річного сина

Можливо, свіженьке фото – це натяк, що скоро ми побачимо сина зіркової пари без прикрас!

9 грудня свій 4-ий день народження відсвяткував син Влада та Ліліани Ями. В цей день зірковий татусь вперше порушив власні правила та поділився в Instagram знімком, на якому видно личко Леона.

До цього хореограф знімав свого первістка або зі спини, або затуляв обличчя дитини смайлами. Хоча цей кадр теж не оминула цензура і на личку Леона красується наклейка-окуляри, все ж можна помітити, що хлопчик схожий на свого батька. Зокрема, харизматичною посмішкою.

Ще в Instagram-stories фанам вдалось розгледіти світле волосся Леона й неабияку допитливість.

Нашему счастью 4 года! Не верится и слёзы на глазах… Спасибо Лилия Яма за новую жизнь,

– додав зворушливі слова до фото Влад Яма.

: wona.com.ua

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