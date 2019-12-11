В Италии зажгли самую большую в мире новогоднюю елку (фото)

На склоне горы в итальянской области Умбрия из фонариков создали силуэт новогодней елки

Информация об этом опубликована в сообществе Italy Augmented в Facebook.

Ее высота составляет 750 метров, а ширина – 450 метров. Елка представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино. Всего на рождественском дереве порядка 700 огней, а верхушку елки украшает звезда, которая меняет цвет каждые 5 минут.

Неоновую елку зажигают над Губбио 38 лет подряд, по инициативе группы волонтеров. В 1991 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая новогодняя елка в мире. В 2014 году елку лично зажег Папа Римский Франциск.

В этом году авторы проекта предлагают всем желающим “усыновить” огонек на этом рождественском дереве и посвятить его близкому человеку. Все вырученные средства будут переведены в пользу гуманитарного фонда Save The Children.

Полюбоваться уникальной новогодней елкой можно будет до января.

: socportal.info