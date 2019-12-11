Молдавський олігарх Плахотнюк подав прохання про притулок в Україні — ЗМІ

Колишній лідер Демпартії Молдови, олігарх-утікач і приятель Петра Порошенка Володимир Плахотнюк подав клопотання про надання політичного притулку не тільки в США, але і в Україні. Про це заявив мер міста Бєльці (Молдова), лідер проросійської «Нашої партії» Ренато Вусатий, передає TV8.

«Я запитав деяких з українських служб, у чому сенс для Плахотнюка отримувати політичний притулок в Україні. Він пояснив мені, що він знаходиться в міжнародному розшуку по декількох відкритих справ в Російській Федерації, а Україна нікого не видає Росії», — сказав Вусатий.

Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив, що олігарх оселився в США.

Ми розбиралися, хто прийшов до влади в Молдові і що це означає для України.