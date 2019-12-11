Бойовики «ДНР» не будуть проводити обмін полоненими, поки Київ не виправить переклад декларації Нормандської четвірки

«Глава ДНР» Денис Пушилин заявив, що в Донецьку відмовляються від обміну полоненими, про який домовилися на Нормандської зустрічі, до тих пір поки Україна не виправить текст комюніке на сайті Офісу президента. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ресурси «ДНР».

«Ми заявляємо, що обмін полоненими, ні чергове перемир’я, ні інші рішення «нормандської четвірки» не можуть бути реалізовані доти, поки Україна офіційно не опублікує правильний текст комюніке «нормандської четвірки» без спотворень і неузгоджених вставок», — сказав у вівторок, 11 грудня, Пушилин.

Раніше «Країна» розписувала, в чому полягає відмінність між офіційним документом і його перекладом на українську.

Нагадаємо, в оригіналі перший абзац пункту 2 комюніке звучить наступним чином: «Сторони висловлюють зацікавленість у погодженні в «нормандському форматі» (Н4) і Тристоронньої контактної групи всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування – особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей – як зазначено в «Комплексі заходів по виконанню Мінських угод» від 2015 року – для забезпечення його дії на постійній основі».

Якщо коротко — те в комюніке декларується відданість вводити особливий статус Донбасу, як це зазначено в Мінських угодах. Тобто окремим законом про такий статус, законом про амністію, законом про вибори, а також внесенням змін до Конституції.

Однак на офіційному сайті президента України ця частина тексту переведена з цікавою правкою.

«Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі».

Тобто, в перекладі Офісу президента закрався згадка закону про особливий статус Донбасу. Хоча цей закон — лише частина норм, які треба впровадити в українське законодавство відповідно Мінську-2. Тобто Офіс президента представив справу так, ніби в Парижі вчора домовилися працювати над цим законом, а інші аспекти особливого статусу (головний з яких це зміни в Конситуцию) «забули».