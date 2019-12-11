Щоб очі не муляв: в Краматорську прибрали з вулиць пам’ятник загиблим при обстрілі міста

Адміністрація прифронтового міста, який в 2014-му році перебував в окупації, здійснила камінг-аут. Піддавшись останнім віянням, які принесла в Україну епоха Зеленського, чиновники почали старанно робити вигляд, що війни не існує.

Причому робити це вони почали дуже диким способом — намагаючись прибрати з вулиць всі нагадування про російської агресії, а також скасовуючи всілякі пов’язані з бійцями ООС заходи.

Так, минулої неділі в Краматорську повинен був пройти офіцерський бал, який збиралися присвятити Дню ВСУ. Через жалобу захід перенесли на понеділок, але в підсумку без будь-яких офіційних оголошень його скасували взагалі. Формулювання, з якою місцева адміністрація це зробила, вражає: «щоб не збурювати людей».

Ще на більший зашквар держслужбовці пішли вчора. За їх розпорядженням комунальники перенесли пам’ятник загиблим при обстрілі міста в лютому 2015 року.

Меморіал, який представляє собою прилетів у місто снаряд, встановлений скляний куб з іменами жертв цинічного обстрілу, демонтували і відвезли на територію військової частини «щоб не муляла очі народу».

А вже після того, як на зашквар відреагували патріоти, в мерії вирішили пояснити ситуацію. Мовляв, насправді меморіал перенесли «на прохання розробників пам’ятника», оскільки сепары регулярно його пошкоджували. На доказ цього навіть опублікували якийсь «документ» у вигляді вордівского файлу без дати, підпису та з троеточиями замість зазначення посади і прізвища чиновника, якому він був адресований.

Більш того, в «проханні» навіть не спромоглися заднім числом дописати, що автори меморіалу просять перенести його на територію військової частини, а вказали «на більш безпечну територію міста».

Нагадаємо, 10 лютого 2015 року російські окупанти цинічно обстріляли Краматорськ з РСЗВ «Смерч». В результаті обстрілу загинули 17 чоловік, 64 були поранені, серед них — п’ятеро дітей. Снаряди вдарили по аеродрому, а також по приватному сектору в околицях міста.