На Луганщині посадовцю Держрибагентства повідомили про підозру за побиття людини

Слідчі ДБР повідомили про підозру начальнику Управління Державного агентства рибного господарства у Луганській області, який під час перевірки побив чоловіка. Він підозрюється у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось насильством. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, працівник Держрибагенства з рейдовою групою у складі чотирьох співробітників Луганського рибоохоронного патруля та громадського інспектора прибули до водосховища “Райгородське” з метою перевірки стану охорони водних ресурсів під час нерестового періоду.

“Виявивши порушення порядку використання водойми, перевіряючий звернувся до громадянина з вимогою їх усунути. Після отриманої відмови, посадовець та співробітники патруля почали вилучати рибальські сітки та фасувати рибу – громадянин намагався зафіксувати ці дії на камеру свого мобільного телефону. Згодом перевіряючий наніс громадянину декілька ударів руками та повалив на землю без будь-якого попередження та попри відсутність будь-якого опору з боку чоловіка. Внаслідок дій посадовця громадянин отримав легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я потерпілого”, – йдеться у повідомленні.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади та службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян та державним інтересам, які супроводжувалися насильством та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування).

Санкція статті у разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.