У Петербург їде нова партія уранових «хвостів»

В Росію з Німеччини направили чергову партію збідненого гексафториду урану. Про це на засіданні в Маріїнському палаці заявив депутат Борис Вишневський, передає кореспондент «Росбалта».

Група петербурзьких депутатів вже підписала звернення президенту Росії Володимиру Путіну про неприпустимість перевантаження уранових «хвостів» у Петербурзі.

«Це радіоактивні і високотоксичні відходи. Корабель з минулого партією гидоти не пускали до нас у порт, поки президент Володимир Путін не залишив Північну столицю. Це не політичне питання, колеги, це питання безпеки і здоров’я громадян. Ми перетворюємо свою країну на смітник для ядерних відходів», — заявив Вишневський.

Максим Резник підтримав його і назвав те, що відбувається цинізмом.

Раніше Greenpeace повідомив, що черговий потяг із збідненим гексафторидом урану у вівторок залишив підприємство Urenco у Gronau, Німеччина. Нова партія вантажу поїде в Росію тим же шляхом, що і попередня: спочатку поїздом до Голландії, а потім морем в Петербург.

Greenpease закликав російських активістів приєднатися до протестів і пікетів в Петербурзі.