Ватажок членів незаконних збройних формувань Донецької області Денис Пушилин під час свого інтерв’ю RT заявив, що в найближчі місяці між не визнаною світовим співтовариством «ДНР» і Російською Федерацією буде відновлено повідомлення залізничного транспорту.

Коли він говорив з журналістом, і останній нагадав йому, що Пушилин вже не один раз обіцяв відновити залізничне сполучення між Москвою і Донецьком, причому зробити це він повинен був до кінця поточного року, то головний член донецьких НВФ зазначив, що повідомлення є вже і зараз, але він пообіцяв зробити безпересадкове сполучення з Санкт-Петербургом і столицею Росії Москвою.

Денис Пушилин зазначив: «В цьому напрямку робота триває. В даний час залишається безліч питань, які пов’язані з станом полотна залізниці, а також з безпекою. Я дуже сподіваюся на те, що в найближчі місяці ми все це зробимо вже до кінця, остаточно»