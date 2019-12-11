Зміна клімату губить оленів арктичної Швеції

Цілий рік співтовариство оленярів, яким заправляє Нііла Інга, випасає на крайній півночі Швеції близько 8000 оленів. Представники корінної громади саамів роблять це так само, як їхні далекі предки.

Але останнім часом оленярі стурбовані зміною погодних умов, з-за якого знаходити їжу оленям шведській Лапландії стає все складніше.

За раннім снігопадом цієї осені пішли дощі. Вода замерзла, і оленяча їжа покрилася товстим шаром льоду. Голодним тваринам довелося тікати за традиційним міграційним маршрутах в пошуках нових пасовищ.

Експрес-інформація по країні

Швеція (Королівство Швеція – держава в Північній Європі, розташоване на Скандинавському півострові.

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Столиця – Стокгольм

Найбільші міста: Стокгольм, Гетеборг, Мальме, Уппсала

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 447 435 км2 (58-я в світі)

Населення – 9,83 млн чол. (90-я в світі)

Офіційна мова – шведська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,898 (7-я в світі)

ВВП – $571,09 млрд (21-я в світі)

Валюта – шведська крона

Межує з: Норвегією, Фінляндією

Якщо не будуть знайдені кращі місця, де олені зможуть пастися і знаходити їжу, то вони помруть від голоду, вважає Нііла Інга.

Оленярі думають про порятунок оленів разом з науковцями

Арктика нагрівається удвічі швидше, ніж інша частина земної кулі. Вимірювання, проведені Шведським метеорологічним та гідрологічним інститутом, показують: у порівнянні з доіндустріальним періодом країна нагрілася на 1,64 градуси за Цельсієм.

У високогірному регіоні Швеції ця різниця ще більша. Середні зимові температури в період з 1991 по 2017 рік виросли більш ніж на 3 градуси за Цельсієм порівняно з середнім показником 1961-1990 років).

Снігопад є звичайним явищем в цих районах. Однак з підвищенням температури все частіше спостерігаються опади у вигляді дощу. А замерзлий дощ – це лихо для північних оленів, які не можуть дістатися до їжі.

Оленярі звертаються в міжнародні організації, які борються з глобальним потеплінням, щоб ті брали радикальні заходи по зменшенню викидів шкідливих газів в атмосферу. Також пастухи почали співпрацювати зі Стокгольмським університетом, де ведеться дослідження по вивченню зміни погодних умов.

В рамках дослідження метеостанції, які розташовані глибоко в лісах, реєструють температуру повітря і землі, кількість опадів, швидкість вітру і щільність снігопаду.

Представники корінного народу саамів діляться традиційними знаннями з вченими, вносячи свій внесок у дослідження. Нііла Інга вважає, що разом легше прогнозувати наслідки глобального потепління на цій арктичної території.

А олені тим часом змушені залишатися там, де умови для них стають все гірше, каже оленяр.

За матеріалами NBC News

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