Одеського прикордонника затримали на хабарі за підвищення у званні

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали одеського прикордонника, який за хабар намагався підвищитися у званні.

Повідомляється, що старший військовослужбовець Одеського прикордонного загону запропонував $700 начальнику відділу кадрів за присвоєння звання капітана.

– Відбулося затримання військовослужбовця за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час передання першої частини неправомірної вигоди у сумі $500, – повідомили в ДБР.

За цим фактом відкрито справу за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років.

Нагадаємо, у Києві затримали двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України, що вимагали у бізнесмена хабар за постачання сільгосппродукції під час держзакупівель.