Людина виграв у штучного інтелекту в гонці дронов

Безпілотник, яким керував один з найкращих пілотів дронов у світі швейцарець Габріель Кохер, легко випередив дрона, «пілотом» якого був штучний інтелект (ШІ). Раніше в таких гонках брали участь лише безпілотники, якими керували люди. У цьому році змагання включили етап з змаганням ІІ.

В результаті гонок дрон команди MAVLab під управлінням ШІ подолав трасу з перешкодами за 12 секунд. Цей результат виявився в два рази повільніше, ніж у апарату, за «штурвалом» якого був Габріель Кохер (6 секунд). Тим не менш, команді з ІІ, дістався «заохочувальний приз – один мільйон доларів за найшвидшого дрона в цьому сезоні гонки.

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Організатори Drone Racing League вважають, що апарати, якими керує штучний інтелект, будуть перемагати на аналогічних змаганнях вже через три роки. «Всього десять років тому для дрона вам потрібен процесор, який би був розміром з обідню тарілку і споживав би стільки енергії, що ставав би гарячим, і на ньому можна було б посмажити яєчню», — розповів старший науковий співробітник в області авіоніки і авіаційних систем Університету Західної Англії, доктор Стів Райт.

Він додав, що тепер процесор має розмір гральної карти і вже не так нагрівається.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», дрони почали грати істотну роль в житті людей. Наприклад, у Фінляндії безпілотники доставляють їжу, а в Австралії виглядають крокодилів, загрозливих плавцям.

За матеріалами «Кореспондент»

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