Нардеп Василевська-Смаглюк звинуватила екс-прокурора Пацкана в незаконній забудові в Бучі

Народний депутат від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк звинувачує колишнього прокурора Ірпеня Мирослава Пацкана та його брата, голову Рахункової палати Валерія Пацкана, у незаконному будівництві в Бучі.

Про це KV стало відомо з повідомлення на сторінці народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, політик ініціювала обговорення сумнівного будівництва під час зустрічі з керівником Київської обласної поліції Андрієм Непобутових, його заступником Сергієм Рикуном і керівником Ірпінської поліції Олегом Петренком.

“Говорили про Кампу, ТОВ “Споруда” і ділянка біля дитячого табору “Променистий”, який належить Нацполиции. Вдячна поліції за миттєве реагування і конструктив”, – написала Василевська-Смаглюк.

Під час обговорення ситуації щодо ТОВ “Споруда” сторони домовилися перевірити відповідні дозволи Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

“Там, нагадаю, видано дозволи на приватне будівництво, яке раптово перетворюється в торгово-розважальний комплекс. Там, за моєю інформацією, є інтереси колишнього прокурора Пацкана і його брата, голови Рахункової палати”, – підкреслила нардеп.

Обговорюючи питання відносного тенісного клубу Кампа, політик звернула увагу – всі клопотання тут “завертала” місцева прокуратура на чолі з Ігорем Улинцом. Причому робила це з надуманих причин.

“Улінця перевели в Бровари. Зараз там новий людина знайомиться з роботою і, сподіваюся, буде працювати на благо людей, а не забудовників. Також сподіваюся, що у Києво – Святошинського прокурора Дмитруня відбудеться поділ на дружбу й службу, і він припинить поєднувати ці речі”, – додала нардеп.

Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що по забудові на місці реліктового лісу на ділянці, яка належить Нацполиции, у фірми Инвестбудкапитал, з якої є інвестиційний договір, присутні всі ознаки фіктивності. Вона пов’язана спільними телефонами та адресами зі скандальними забудовниками Кампы – Антоном Мирончуком і партнером Ярослава Москаленка Сергієм Арефьевым.

“Тому угода варто було б розірвати і, можливо, в тісній співпраці з владою Бучі знайти більш вдалий ділянку”, – резюмувала народний депутат.