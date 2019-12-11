Журналісти знайшли будинок міністра закордонних справ Пристайко в елітній Кончі-Заспі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко отримав від держави будинок в елітній заміській зоні. В той же час його сім’я володіє п’ятьма квартирами в Києві. Про це йдеться у програмі журналістських розслідувань «Радар», яка виходить на телеканалі NewsOne.

Президент України Володимир Зеленський анонсував розпродаж майна Державного управління справами, але його перший помічник у міжнародних переговорах Вадим Пристайко відразу після призначення главою МЗС отримав доступ до державної дачі, стверджують журналісти.

Те, що міністр проживає в Кончі-Заспі, виявила знімальна група програми «Радар» під час експерименту журналісти доставили квіти на замовлення дружини Вадима Пристайка, але на територію, де розташовані елітні особняки, їх не пропустила державна охорона.

Дружина міністра Інна Пристайко підтвердила факт володіння державною дачею. І навіть надала її фотографії.

NewsOne

NewsOne

NewsOne

Пані Інна помітила, що орендна плата за користування державною дачею становить 10 000 гривень в місяць. Це трохи менше половини від офіційної зарплати міністра — 23 000 гривень. «Досить великі гроші, я б сказала. Для такої «халупки», яку вони виділили, це великі гроші», — зазначила Інна Пристайко.

Крім будинку в Кончі-Заспі, Вадим Пристайко вказав у декларації про доходи та майно п’ять квартир і ще один недобуд. Йому спільно з дітьми належить тільки дві, решта — у власності дружини. Таку кількість житла Інна Пристайко пояснила необхідністю, зазначивши, що кошти на квартири заробив чоловік-дипломат: «Мій чоловік був 18 років за кордоном. Посол у нас отримує 6000 євро зарплати на місяць».

Цікаво, що станом заміського будинку дружина міністра не задоволена. На вікнах злізла фарба, старі меблі, сантехніка і радянські килимки. «Сьогодні міністру закордонних справ виділили це, а діти Литвина і діти Звягільського, і діти бог знає кого живуть, чесно скажу, просто в якихось абсолютно нереальних умовах», — скаржиться дружина Вадима Пристайка.

Маєток родини Пристайко знаходиться по сусідству з дачею колишнього голови Конституційного суду України часів Януковича Анатолія Головіна, колишнього голови Верховної Ради Володимира Рибака, депутата Юхима Звягільського, колишнього керівника державної охорони Валерія Гелетея, екс-спікера Володимира Литвина та екс-президента Леоніда Кучми. Їх будинки значно відрізняються в плані розкоші від дачі Пристайко, адже колишні високопоставлені чиновники скористалися відомою схемою виведення майна в приватну власність.

Втім, на думку експертів, гарантій, що будинок Вадима Пристайка також згодом не перетвориться в елітний котедж, теж немає. «Одна зі схем — будівля прийшла в непридатність. Юридично оформляється відповідний акт, і відбувається повна реконструкція», — зазначає доктор юридичних наук Віталій Журавський.