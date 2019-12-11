Свідома провокація: Партія «Слуга народу» заступилася за депутата Богданця, на якого напали в Раді

Фракція політичної партії «Слуга народу» вважає напад на депутата Андрія Богданця свідомою провокацією, метою якої є зрив законотворчого процесу і дестабілізація ситуації у Верховній Раді на догоду певним політичним силам. Про це сказано в заяві фракції.

«Слуга народу» закликає правоохоронців належним чином відреагувати на інцидент. Разом з тим фракція звернулася до керівництва Ради з вимогою перенести засідання комітету з аграрної політики в більш захищене приміщення, а також посилити охорону.

«Дуже показовою є для нас кооперація в спробі зриву роботи комітету між представниками партій проросійського спрямування і політичних сил, які називають себе патріотичними. Ми нікому не дозволимо впливати на роботу представників народу України неполітичними і непарламентськими засобами», — сказано в заяві.

Нагадаємо, 11 грудня після засідання аграрного комітету у Верховній Раді сталася бійка між активістами «Свободи» і нардепом від «Слуги народу» Андрієм Богданцом. Причиною бійки став законопроект про ринок землі.