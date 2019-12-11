У «Кварталі» пояснили, як газпромівський телеканал отримав права на показ «Слуги народу» в Росії

Серіал «Слуга народу» або його формат був проданий міжнародним дистриб’ютором Eccho Rights більш ніж 20 країн світу, в тому числі Росії. Про це InfoResist повідомили в прес-службі «Кварталу».

«Студія «Квартал 95» ще у 2012 році розпочала співпрацю з міжнародним дистриб’ютором Eccho Rights. З тих пір шведська компанія представляє проекти студії на ринках світу», — пояснили в студії.

За інформацією «Кварталу», після прем’єри першого сезону «Слуги народу» компанія Eccho Rights продала формат серіалу американської компанія FOX Studios, а сам серіал – стриминговой платформі Netflix.

«Крім того, формат серіалу або сам серіал були продані більш ніж в 20 країн, серед яких Франція, В’єтнам, Філіппіни, Греція, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Польща, Сербія, Індія, Корея, Греція, Казахстан, Литва, Естонія, Молдова, Монголія, Фінляндія, Грузія та Білорусь. Проект подивилися мільйони глядачів як в Україні, так і за її межами», — відзначили в «Кварталі».

У студії додали, що компанія Eccho Rights володіє світовими правами на дистрибуцію деяких тайтлов бібліотеки «Квартал 95» і продає різним країнам такі види прав, як трансляція на ТБ, VOD-права і т. д.