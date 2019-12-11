Вилетіла з салону: під Тернополем трапилась жахлива ДТП з автобусом

У Тернопільській області лоб у лоб зіткнулися легковий автомобіль Dacia і рейсовий автобус. Загинула одна особа, ще п’ятеро отримали травми.

ДТП трапилась 11 грудня між населеними пунктами Чистилів і Великий Глибочок. Попередньо, правила порушив водій Dacia, який виїхав на зустрічну смугу, розповів спікер ГУНП Тернопільщини Сергій Крета.

“В результаті удару 65-річна пасажирка автобуса, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через переднє скло. Вона потрапила під переднє колесо автобуса і загинула”, – зазначив він.

Водій легкового авто і четверо пасажирів залишилися живі. Постраждалі отримали серйозні травми і були госпіталізовані.