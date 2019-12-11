У Києві топполіцейські “кришували” борделі: усі подробиці

Служба безпеки України викрила керівників кількох підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві на “кришуванні” місць розпусти.

Про це написала пресслужба СБУ. За свої послуги підполковник та капітан щомісяця отримували від сутенерів по $2 тисячі.

Заступник начальника Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та начальник відділу боротьби зі злочинами проти суспільної моралі налагодили механізм отримання хабарів від власників борделів.

Правоохоронцям вдалося задокументувати кілька таких фактів. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, обом поліцейським повідомили про підозру. Найближчим часом їм оберуть запобіжні заходи.