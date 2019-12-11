На Київщині помер український військовий: з’явилося фото героя

В Обухові (Київська область) помер боєць батальйону «Київська Русь», інвалід війни Олександр Липський.

Про це повідомили в прес-службі місцевого військкомату в Facebook. Там зазначили, що серце військового зупинилося 10 грудня.

Олександр Липський народився в 1981 році. Проходив військову службу з 01.12.2014 року по 12.01.2016 року у складі військової частини В2262 (11 БТрО), брав участь в АТО з 08.02.2015 року по 20.05.2015 року.

Воїна поховають 12 грудня 2019 о 12:30 годин в Обухові. У соціальних мережах організували збір коштів для організації похорону.

ПриватБанк, 5169 3305 1540 3597 (Тимко Ольга Іванівна).

На Київщині помер солдат Олександр Липський