На Черкащині бус з людьми потрапив у важке ДТП з фурою: є постраждалі

На Черкащині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса і вантажівки. Внаслідок аварії травмувалися 7 осіб, 4 з них – у лікарні.

Зіткнення сталося на трасі Київ – Одеса, на ділянці дороги між селами Подібна Маньківського району і Краснопілка на Уманщині. Про це у Facebook повідомила прес-служба КУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОС».

Водій Mercedes Sprinter не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою DAF. Від удару бус вилетів з траси. У цей час у його салоні перебувало 11 пасажирів.

Троє постраждалих отримали легкі травми і від госпіталізації відмовилися. Чотирьох травмованих доставили в центральну та районну лікарні Умані.

46-річного водія буса рятувальники деблокували з салону. У нього діагностували політравму і множинні переломи. Одна з пасажирок отримала перелом носа та забій стегна. Ще у однієї жінки виявили травму хребта з пошкодженням спинного мозку.

Facebook /Konstantin Protsenko

На місці ДТП працювали фахівці ДСНС і 5 бригад «швидкої».