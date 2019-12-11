Подружжя із Вінницької області кілька місяців незаконно утримувало безхатьків

Поліцейські викрили подружжя з Бершадського району, що у Вінницькій області, які незаконно утримували та змушували працювати на пилорамі сімох безхатьків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

Зазначається, що поліцейські управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, викрили злочинну діяльність подружжя з Бершадського району, які займались трудовою експлуатацією людей, примушуючи безоплатно працювати на пилорамі.

Сімох чоловіків незаконно утримували впродовж декількох місяців.

“Власники пилорами – чоловік та дружина віком 44 та 42 роки. Вони незаконно утримували на підприємстві людей, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство”, – розповів начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос.

За версією слідства, власники пилорами вербували безхатьків. Обіцяли їм гідні умови проживання та зарплату у розмірі 5 тисяч гривень. Натомість за тяжку працю потерпілі грошей не отримували, а лише скромні харчі.

Люди працювали на закритій території, їх контролював наглядач.

За місцем проживання та роботи затриманих проведені обшуки та вилучені речові докази. А сьогодні затримали організатора оборудки із залученням спецпідрозділу, йдеться у повідомленні.

Підозрюваному подружжю інкримінують торгівлю людьми. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Нагадаємо, у вересні у Сумській області поліція звільнила з трудового рабства жителя Хмельницької області. Впродовж майже трьох років 34-річного чоловіка утримувала в своєму господарстві родина з Буринського району. За важку працю він не отримував ані копійки.