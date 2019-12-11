Ексдепутатку Криму засудили до 14 років в’язниці за держзраду

Суд постановив, що Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим, на яких ухвалили незаконні постанови, що призвели в подальшому до окупації

Святошинський районний суд Києва заочно засудив колишню депутатку Верховної Ради Криму Світлану Савченко до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим.

Суд постановив, що Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим, на яких ухвалили незаконні постанови, що призвели в подальшому до окупації півострова.

Окрім того, Савченко брала участь в засіданні незаконно створеного та підконтрольного окупаційній владі органу, який працював для анексії півострова.

Ексдепутатка обиралася до кримського парламенту з 1994 року й представляла партію “Союз”, яка виступала за федералізацію України та її входження в союз з РФ і Білоруссю. У вересні під час виборів у Держдуму РФ, які незаконно провели й на території Криму, Савченко пройшла в російський парламент від Євпаторії. Тепер вона є членкинею до фракції “Єдина Росія”.