У ДБР підтвердили, що розслідують держзраду Порошенка

ДБР розслідує можливу держзраду Порошенка під час підготовки та проведення Мінських угод

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування можливої державної зради п’ятим президентом України Петром Порошенком під час підписання Мінських угод.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого вчинення п’ятим президентом України кримінального правопорушення під час підготовки та проведення переговорів 11-12 лютого 2015 року щодо змісту документу “Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розслідування проводиться за попередньої кваліфікації 1 ч. ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України) Кримінального кодексу України.