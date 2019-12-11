Без застави: підозрюваного у гучному вбивстві під Одесою відправили у СІЗО

Підозрюваного у жорстокому вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко під Одесою влітку цього року продовжили утримання під вартою.

Як пише Оdessa.online Миколи Тарасова перевели в Одеське СІЗО з Роздільнянського ІТТ, де він перебував під час слідства.

На засіданні суду 11 грудня Тарасов не став повторювати гучні заяви, зроблені ним напередодні, і переважно мовчав.

Нагадаємо, 10 грудня в Роздільнянському районному суді Микола Тарасов заявив, що свідчення щодо вбивства дівчинки з нього силою вибили правоохоронці.