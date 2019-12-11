Франція: трекінг в Приморських Альпах (частина 1)

Прованс! Перше, що спадає на думку при думці про нього — красиві занавісочки в дрібну квіточку, біла меблі і лавандові поля. Тільки ось всього цього ми і не побачили: лаванда зацвітає на початку липня, а в готелях і будинках нам жити не довелося. Наша мета — Вердонское ущелині. До нього і вирушили за маршрутом GR 4.

Франція — країна, де добре обладнані пішохідні стежки. Траси загальною довжиною понад 100 000 кілометрів перетинають країну в усіх напрямках. Є і так звані райони «дикої Франції» — стежки там самі численні і популярні.

На карті нижче позначені найдовші і популярні туристичні маршрути у Франції. Так як два роки тому ми частково пройшли GR 10 («Висока Піренейська стежка, що йде уздовж іспанського кордону»), на цей раз вибрали GR 4 — «Альп-Атлантична стежка: від Грасса в Альпах, до Руайана в гирлі Жиронди». Звичайно, не пройшли весь маршрут, а лише 125 км. Стартували в Грасі.

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



Прапор



Герб



Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Хочу відразу відзначити, що GR 4 — не видовий маршрут. У вас на шляху не буде красивих водоспадів, скелястих піків і затишних гірських хатин. Максимальна висота, на яку ми піднімалися, становила 1617 м, практично весь шлях проходив по лісах. Однак це не означає, що маршрут легкий і нецікавий. Перепади висот дуже ускладнюють спуски, але нагородою за всі зусилля будуть мальовничі містечка Провансу з тисячолітньою історією, яких багато зустрічається по маршруту.

Як дістатися до Граса

Квитки в Ніццу купували за 11 місяців до вильоту, так що ціна склала всього близько 970 грн (МАУ, ручна поклажа). На митному контролі ні про броні готелів, ні про мету приїзду не питали.

Всім необхідним закупилися в Монте-Карло. Спеціально виділили на Монако 2 дні, щоб все там подивитися, а на трек залишили 7 днів. Переночувавши в наметі в Монте-Карло (це все-таки можливо), ми за 1.50 € повернулися в Ніццу, купили їжі в супермаркеті Monoprix і на зупинці Albert 1 сіли в автобус № 500 до Граса. Дорога до міста займає півтори години, ціна квитка — 1.50 €.

Грасс — світова столиця парфумерії. Це досить велике місто, розташований на висоті 600 м. Саме тут виробляється 2/3 всіх натуральних ароматів Франції! Ми планували відвідати Міжнародний музей парфюмерії, але приїхали в місто, коли все вже було закрито. Залишалося просто побродити по вуличках і відправитися наверх до точки старту маршруту. Воду набирали в гидраторы з питного фонтану в центрі Граса.

День 1. Грасс — Греольр (23 км)

Перший день — найскладніший. Рюкзаки повні їжі, ноги ще не звикли так довго перебувати у взутті, тому деньок видався веселим. Житло по всьому маршруту дуже дороге — від 70-85 € з людини, а до кемпінгів ми дісталися аж на 5-й день треку. Тому ми поставили намет в 300 м від покажчика початку маршруту в лісі.

Вранці випили кави з сиром і рушили стежкою. Спочатку підйом не складний — проходиш венеціанський міст, співають пташки, потім потрапляєш на асфальтну дорогу. Навколо квіти — багато квітів. І так було протягом всього маршруту. На жаль, де квіти — там і багато ос. Врахуйте це при плануванні поїздки.

Сніданок, який у нас плавно перетік в обід, вирішили влаштувати в селі Коссоль. Там нам люб’язно набрали води в булочній. Цей відрізок шляху — малоцікавий. А ось від Коссоля починається все саме цікаве і, звичайно, підйом.

Наступною на нашому шляху стало село Сипьер. Вона не така гарна, як Грас, але затишна. У всіх селах на шляху, до речі, є безкоштовні туалети.

До кінця запланованого на той день маршруту залишалося пройти 1.67 км. Ми це зробили за 51 хвилину, набравши при цьому 260 м висоти. Табір розбили в містечку Греольер у каплиці Saint Etienne.

Греольер — це середньовічна село з добре збереженими двома замками, вузькими вулицями і типовими будівлями провансальського стилю. Її назва вперше з’являється в 1033 році в символіці храму св. Віктора Марсельського. Проживає в місті 618 людей, щільність населення — 11 осіб/км2.

Село Греольер з усіх боків оточена горами. Дуже приємно було прогулятися по старих мощених вуличках з віковою історією. Кращого місця для ночівлі важко придумати. Воду набрали трохи вище за маршрутом GR 4, який проходить прямо за каплицею.

День 2. Греольр — Гірський притулок в 5 км від Ле Мюжуль (15 км)

Маршрут розпочався з підйому. У той день ми вийшли пізно, в 11 ранку. Добре, що в червні температура в Приморських Альпах не піднімається вище 22°С — маючи хороший запас води, можна комфортно себе почувати на маршруті.

Спуск ускладнювали змії, які в цих місцях відпочивають на стежках. Ти не можеш дивитися по сторонах і насолоджуватися видами, треба весь час бути гранично обережним. Хоча, трохи покопавшись в інтернеті вдома, з’ясувала, що на фото вже. А ми в нього, бідного, палицею тикали, щоб дав пройти.

По маршруту зустрічаються річки. В одній такій ми викупалися, прополоснули речі і свіженькі пішли далі.

Близько половини дев’ятого вечора дісталися до місця, яке на карті було позначено як гірський притулок. Огляділися, зрозуміли, що тут давно нікого не чекають. І вирішили залишитися на ніч. Під стіною стояла велика діжка з прозорою водою, якої ми і скористалися.

День 3. Гірський притулок в 5 км від Ле Мюжуль — Антрево (22 км)

На третій день наш маршрут проходив по найбільшій кількості містечок і сіл. Сніданок влаштували в селі Коллонг, а по дорозі зробили привал у ще однієї дуже старої селі — Ле Мюжуль.

Коллонг — це красива провансальська село, розташована в самому серці долини. Знаходиться вона на висоті 650 метрів над рівнем моря і побудована на скелястому відрогу, зверненому до гори Маумаль. Тут ми набрали води, приготували сніданок і навіть найняли телефону у місцевих.

Маршрут проходив паралельно асфальтною дорогою по лісовій стежці, потім плавно перемістився на ґрунтову дорогу, і ми пошуршали наверх. Так, пройшовши 9 км з набором висоти в 300 м, ми опинилися в селі Аміра. Там поповнили запаси води. Після, знову пройшовши через ліс, спустилися в Валь-де-Шальвань.

Валь-де-Шальвань є об’єднанням трьох сіл: Кастелле-Сен-Касьен, Монблан і Вильевиль. У той час як Монблан і Вильевиль складаються лише з декількох будинків, розкиданих по долині, Кастелле-Сен-Касьен є більш значним. Тут навіть є замок, побудований в 17 столітті на вершині невеликого пагорба.

У Кастелле-Сен-Касьен є міні-автостоянка, величезний доглянутий луг, де можна влаштувати пікнік на одному з дерев’яних столиків, крихітна каплиця, велика тераса з черепичним дахом і пара гарних кам’яних садиб в провансальському стилі, оточених кущами самшиту.

Останньою крапкою на маршруті в цей день стало місто Антрево. У місто я закохалася, нічого подібного раніше я не зустрічала.

Антрево — одна з тих провансальських сіл, яка змогла зберегти свій історичний вигляд і чарівність. Вона була класифікована як одна з 1000 найкрасивіших сіл Франції. Високі і вузькі будинки, маленькі площі і старовинні фонтани, і все це посеред прекрасних пейзажів, оливкових гаїв і терасних садів.

Туристи приїжджають в село до 10 ранку і залишають до 18, так що ми гуляли в повній самоті. Насолоджуючись казкою, в якій опинилися. Заночували ми прямо біля стін міста, але, якщо кому цікаво, в 2 км від Антрево є кемпінг «Дю Брек» з приватним озером, пляжем, басейном, закусками і Wi-Fi. Рецепція працює з 14-18.

Продовження слідує…

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