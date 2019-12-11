У Києві затримали фейковий поліцейський патруль, одного з «копів» відправили у військкомат

У Києві правоохоронці зупинили фейковий патрульний автомобіль та затримали двох молодиків, одягнених у поліцейську форму. Про це повідомила журналістка програми «ДжеДАІ» в коментарі ТСН.

Інцидент стався біля торгового центру «Дрім таун» в Оболонському районі столиці. Справжня поліція зупинила автомобіль Mustang, заквітчаний як транспорт патрульних. У салоні перебувало двоє молодиків, одягнених у форму.

Вони розповіли, що нібито знімали соціальний ролик, тому з спеціальними жетонами зупиняли автомобілі, які порушили правила дорожнього руху. Затримані навіть пред’явили правоохоронцям звернення до Святошинського райвідділу поліції з проханням про дозвіл на зйомки. Проте воно було оформлено не належним чином, а дозвіл від поліції хлопці не показали.

У зв’язку з цим, фейкових «поліцейських» затримали за незаконне використання символіки правоохоронних органів і спецсигналів. Водієві загрожує адміністративна відповідальність. На нього склали два адміністративні протоколи. Другого хлопця — оператора — повезуть у військкомат. Виявилося, що він знаходиться у базі розшуку комісаріату.

Заквітчаний Mustang евакуювали на штрафмайданчик.

Тим часом користувачі соцмережі публікують фото «поліцейського» Mustang, прийнявши його за справжній автомобіль патрульної поліції.

«Хотів познущатися над реформою поліції, але після такої картинки, яку я побачив на Оболонському проспекті міста Київ, знущатися перехотілося. Поліцейська машина на приватних номерах — що це? Приватна поліція Луганській області?», — пише в Facebook екс-командир батальйону «Донбас» Анатолій Виноградський.

Анатолій Віногродський/Facebook Natalia Volosova/Facebook