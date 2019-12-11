Депутат однієї з київських рад крав з озера пісок

Депутат Київської області займався незаконним продажем піску. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

Йому повідомили про підозру у нанесенні збитків територіальній громаді на суму 32,5 мільйона гривень. Співробітники прокуратури зазначили, що депутат однієї з місцевих рад незаконно видобував пісок з озера в Дарницькому районі, а потім організовував його продаж.

«Голова правління одного з акціонерних товариств, який також є депутатом однієї з місцевих рад у Київській області, ймовірно, заволодів понад 579 тис. тонн піску з дна озера в Дарницькому районі р. Києва у 2017 2018 роках і організував його подальшу реалізацію», — йдеться в повідомленні.

За фактом інциденту було порушено кримінальну виробництво за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України.