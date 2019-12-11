У Криму окупанти будують гігантську дачу для Путіна з льодовою ареною

За минулі кілька років на території черговий резиденції президента також були відремонтовані сауни і купелі спа-комплексу і реконструйовані басейни

На південному березі окупованого Криму між Ялтою і Форосом, на всю кипить будівництво державних дач для президента Володимира Путіна. До них примикає резиденція прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Про це розповіло видання «Проект».

На ділянках дач № 6 і 8, які призначаються для президента, нещодавно з’явилося татамі. У процесі зведення знаходиться величезний льодовий палац. Ділянки, на яких ведуться роботи, приховані від сторонніх очей високим кам’яним парканом.

Як відзначає видання, в окупованому Криму є лише приватні ковзанки на території торгових центрів, тому льодовий палац на ділянці державної дачі стане першим на півострові. Білосніжний металевий каркас споруди проглядається з дитячого майданчика селища Олива.

Інформацію про те, що на території резиденції президента зводиться саме льодовий палац «Проекту» підтвердили троє працівників, які працюють на закритій території. Згідно з офіційними документами, які опинилися у розпорядженні журналістів, на державних дачах будується «крита хокейний майданчик».

За минулі три роки на території державних дач провели масштабні роботи, випливає з даних, опублікованих на порталі державних закупівель. Були відремонтовані сауни і купелі спа-комплексу, а також реконструйовані басейни. Також за рахунок державного бюджету полагодили системи вентиляції і кондиціонування і побудували гуртожиток для персоналу, провели протизсувні роботи. Замовниками робіт виступали кримське відділення федеральної служби охорони, військово-будівельне управління Міністерства оборони і структура управління справами президента в Північно-Західному окрузі.

Влітку 2019 року на одній з державних дач також з’явився татамі. Джерело «Проекту» повідомив, що роботи поспішали закінчити саме до серпня нинішнього року, коли з візитом в окупований Крим прибув Володимир Путін. Глава держави тоді взяв участь у відкритті байк-шоу «Нічних вовків» в Севастополі, а також завітав на прем’єрний показ вистави «Грифон» в Херсонесі.

«Проекту» також пише про те, що забезпеченням безпеки на будівництві займаються озброєні люди. Коли журналістка спробувала зняти будується льодовий палац, з воріт контрольно-пропускного пункту вийшли двоє чоловіків міцної виду у формі з написом «охорона» і удавали, ніби прогулюються повз припаркованих автомобілів.

Дачі № 9 та 10, за даними розслідувачів, призначені для Медведєва. Видання зазначає, що главу кабінету міністрів кілька разів бачили на них в 2014 році. На дачі є спортивно-оздоровчий комплекс з тренажерним залом і спа.