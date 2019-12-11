Мінімальну пенсію у Франції збільшать до тисячі євро

Вже з 2022 року розмір мінімальної пенсії у Франції може бути збільшено майже вдвічі, заявив прем’єр Едуар Філіп.

За умови повного трудового стажу французи зможуть розраховувати на допомогу від тисячі євро, хоча на даний момент мінімальний розмір пенсій становить 636,56 євро.

«Ми гарантуємо, що мінімальна пенсія буде становити тисячу євро на місяць», — заявив Філіп.

З такою заявою прем’єр виступив на тлі масштабної страйку проти пенсійної реформи. Він підкреслив, що вона націлена на підтримку малозабезпечених верств населення з низькими пенсіями — працівників сільського господарства, ремісників і торговців.