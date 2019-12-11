У Німеччині відреагували на версію Путіна про “кривавому терориста” Хангошвили

Версія президента Росії Володимира Путіна про те, що вбитий у Берліні Зелімхан Хангошвили був терористом і причетний до вбивства 98 чоловік, навряд чи відповідає дійсності. Таку думку висловив німецький політик Норберт Реттген.

Як пише Süddeutsche Zeitung, голова комітету бундестагу з питань зовнішньої політики зазначив, що Берлін не отримував від україни запиту про видачу Хангошвили.

«Нам відомо тільки те, що Зелімхан Хангошвили, імовірно, був убитий людиною з підробленими документами, виданими в Росії», — зазначив Реттген.

«Це припущення багатозначно, в стилі Путіна. З одного боку, він знімає з себе відповідальність за, ймовірно, замовне вбивство. З іншого, він напевно хоче, щоб його вважали здатним на вчинення цієї страти… Право стратити уявних терористів, в тому числі за кордоном, Путін залишає за собою», — йдеться в статті.