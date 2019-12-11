Затверджено нові правила постачання гарячої води: яких змін чекати українцям

Уряд затвердив нові правила подачі гарячої води в Україні, тарифи на яку обіцяли підвищити.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Ми визначили вимоги до якості самої послуги — постачання гарячої води, а також встановили одиниці виміру за спожите. Це дозволить нашим громадянам вимагати якісні послуги, а в разі їх неотримання мати право на перерахування вартості», — зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Згідно з новими правилами, гаряча вода повинна подаватися споживачам не нижче 50 градусів Цельсія і не вище 75 градусів Цельсія. При цьому це стосується як колективних споживачів так і тих, хто має індивідуальні теплові пункти.