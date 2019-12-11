Продавали секретну інформацію росіянам: СБУ затримала небезпечних «бізнесменів»

Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яка продавала інформацію, в тому числі військового характеру, із закритих державних джерел.

Прес-служба СБУ повідомляє, що нелегальний бізнес організували четверо жителів Івано-Франківської та Львівської областей. Вони створили сайт на закордонному сервері і через нього пропонували клієнтам придбати інформацію з обмеженим доступом. Вартість визначалася обсягом даних. Зокрема, продавалися відомості про закупівлю та переміщення військової техніки.

Встановлено, що тільки до одного з «сервісів» угруповання було підключено близько 50 клієнтів. За попередніми даними, серед замовників були і представники Росії.

Зловмисників затримали під час продажу одного з баз даних в Івано-Франківську. При обшуках виявлена комп’ютерна техніка з базами даних і кредитні картки, на які перераховувалися кошти за продану інформацію.