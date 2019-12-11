«Перетворить окуповану частину Донбасу в російський анклав»: Синютка пояснив ризики, пов’язані з наданням особливого статусу ОРДЛО

Олег Синютка, виступаючи в ефірі телеканалу «Прямий», підкреслив важливість таких питань, як реалізація «формули Штайнмайера» та надання ОРДЛО особливого статусу на постійній основі.

На думку народного депутата від партії «Європейська солідарність», це несе в собі дуже серйозні ризики, оскільки окупована частина Донбасу перетворюється в такому випадку в російський анклав.

Іншими словами, Україна в даному випадку піде на поводу у Москви і її бойовиків на Донбасі. Між тим поява такого анклаву зробить неможливим подальший рух нашої країни в бік вступу в Європейський союз і в НАТО. Позиція Володимира Путіна в даному випадку абсолютно зрозуміла. Незрозуміло інше — чому цього досі так і не усвідомив Володимир Зеленський?

За словами Синютки, ми ризикуємо допустити дуже серйозну дипломатичну помилку з негативними наслідками для української державності. Між тим Україна змогла відродити свою армію, вперше за період незалежності отримала фінансову перспективу у відносинах з РФ, здобувши перемоги в міжнародних судах. У нас більш вигідна позиція, і цим обов’язково потрібно скористатися.