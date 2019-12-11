«Розраховують, що забудуть»: Зеркаль розповіла, про що потрібно говорити з росіянами

В ефірі телеканалу «Прямий» екс-заступник глави зовнішньополітичного відомства України Олена Зеркаль повідомила, яка тема повинна підніматися в ході переговорів з Росією.

Зокрема, дипломат стверджує, що питання деокупації Криму обов’язково потрібно піднімати навіть якщо в Кремлі цьому не раді. «Безумовно, росіяни не хочуть обговорювати це питання. Їм взагалі не хочеться, щоб кримський питання десь голосно прозвучав», — зазначила Зеркаль. Одночасно з цим вона нагадала, що Україна щорічно виносить на голосування в Організації об’єднаних націй резолюцію щодо прав людини в Криму і мілітаризації українського півострова.

Дипломат вважає, що цього недостатньо, так як дане питання не зрушується з місця, тому, якщо українська сторона не буде говорити з різними лідерами про те, що Крим залишається українським, і треба виходити на переговори з росіянами, незважаючи на їх небажання. Зеркаль закликала ставити це питання, нагадувати Росії про проблему.

Разом з тим, співробітниця відомства зазначила, що в Кремлі сподіваються на погану пам’ять українців. «Вони відверто розраховують, що через кілька років всі забудуть про Крим, і він просто зникне. Не варто давати їм можливості зняти питання Криму з порядку денного», — впевнена Зеркаль.