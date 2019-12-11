«Це дуже багато»: Милованов заявив, що у продавців бензину А-95 маржа за рік збільшилася з 8 до 21 відсотка

Тимофій Милованов повідомив на своїй сторінці у «Фейсбук» про намір навести порядок на українському ринку палива.

Керівник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважає, що ціни на нафтопродукти сьогодні занадто високі, і це дуже серйозна проблема для країни в цілому.

Милованов навів конкретні цифри на підтвердження своєї правоти. Зокрема, міністр звернув увагу, що за рік маржа продавців бензину А-95 збільшилася з 8% до 21. На думку Мілованова, це вже занадто багато, і ситуацію потрібно виправляти Глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства наголосив, що національна валюта за останнім часом істотно зміцнилася. Крім того, в Україні продовжує сповільнюватися інфляція. Однак ціни на паливному ринку практично не знижуються.

Поки фахівці міністерства вивчають ситуацію, що склалася, проте вже незабаром ними будуть підготовлені кроки, спрямовані на рішення даної проблеми. У зв’язку з цим варто додати, що ціни на українських заправках все ж рушили в бік зниження, однак багато експертів вважають, що паливо має дешевшати більш істотно.