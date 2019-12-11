«Ось такий сюрприз» На рахунок ФБК знову надійшло «іноземне фінансування»

На рахунок Фонду боротьби з корупцією знову надійшло «іноземне фінансування». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив соратник Олексія Навального Леонід Волков. «Сьогодні на новому рахунку ФБК в Альфа-банку такий сюрприз. (Цікаво, що на відміну від вересневого платежу від іспанця, який якимось дивовижним чином одразу вступив на рублевий рахунок, тут все коректно — на транзитний рахунок $100 впали», — написав Волков.

Надходження він пов’язує з тим, що в даний час ФБК оскаржує привласнення організації статусу «іноземного агента». «Збіг? Не думаю!», — пише Волков.

9 жовтня Мін’юст Росії оголосив, що Фонд боротьби з корупцією, заснований опозиціонером Олексієм Навальним, внесений в реєстр іноземних агентів, тому що отримував іноземне фінансування. Нібито ФБК перерахували 140 тисяч рублів два спонсора з США та Іспанії. В організації назвали ці переклади провокацією.

Згодом ФБК зажадав, щоб Мін’юст надав документи, на підставі яких фонд визнали «іноземним агентом», але на запит ФБК у відомстві відповіли, що ця інформація знаходиться під грифом «для службового користування».

«Мін’юст нам відмовляється їх надати. Ми запитували в суді цю інформацію, але Мін’юст і в суді відмовився надати. Мені здається, що у них немає цих платіжок. Їм просто хтось сказав, що ФБК перевели іноземні гроші, а самі вони не знають, правда це чи ні», — розповідав «МБХ медіа» директор ФБК Іван Жданов.

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