Загиблого на Донбасі українського воїна Романа Беспалого поховали на Дніпропетровщині

11 грудня, в селі Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області відбулася церемонія прощання із загиблим українським вояком Романом Володимировичем Беспалим.

Про це повідомляється в Фейсбук волонтера Дар’ї Андрусенко-Якотюк.

Роман Беспалий, 17.06.1981 року народження, старший сержант, військовослужбовець 43-го окремого мотопіхотного батальйону «Патріот» 53-ї окремої механізованої бригади.

Роман Безпалий був одним з восьми військовослужбовців, які 22 травня цього року потрапили в полон до терористів поблизу селища міського типу Новотроїцьке Донецької області, і загинув у полоні (за твердженнями терористів — покінчив із собою в камері СІЗО так званого «МГБ ДНР» Донецька).

12 листопада тіло Романа без внутрішніх органів було передано українській стороні. На початку грудня його особистість була підтверджена експертизою ДНК.

У нього залишилися батько і дружина.