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NASA представило найдовшу ракету в історії

11.12.2019

Національне управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) завершило складання центрального блоку ракети-носія SLS (Space Launch System), яка буде використовуватися для програми польотів на Місяць, а в перспективі — і на Марс. SLS — найвища ракета з коли-небудь побудованих: її висота (65 метрів) порівнянна з висотою 25-поверхового будинку. Крім цього ракета-носій є вкрай могутньою: вона здатна досягти швидкості в 23 Маха (28 400 км/год) до відділення від головного блоку — капсули Orion з екіпажем.

За словами глави відомства Джима Брайденстайна, зібраний центральний блок ракети-носія буде протестований в центрі NASA імені Джона Стениса. Відправка SLS відбудеться до кінця поточного року.

Введення в експлуатацію ракети багаторазово відкладався. Спершу пуск був запланований на 2019 рік, потім був перенесений на червень 2020 року, а пізніше — на 2021 рік. З часом підрахунки витрат на перший запуск SLS змінилися: передбачувані витрати зросли майже на третину — з 6,2 млрд до 8 млрд доларів.

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Навесні NASA оголосило про запуск програми Artemis з освоєння Місяця. Вона складається з трьох етапів: перший — Artemis 1 — передбачає непілотований політ встановленого на SLS корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю. Artemis 2 — обліт природного супутника Землі з екіпажем на борту. На етапі Artemis 3, запланованому на 2024 рік, NASA розраховує здійснити висадку астронавтів на Місяці.

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Відомство розглядає політ на Місяць як підготовку до подальшої місії на Марс (запланованої на 2030-ті роки).

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», NASA побудує на Місяці станцію для підкорення Марса.

За матеріалами National Geographic

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