NASA представило найдовшу ракету в історії

Національне управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) завершило складання центрального блоку ракети-носія SLS (Space Launch System), яка буде використовуватися для програми польотів на Місяць, а в перспективі — і на Марс. SLS — найвища ракета з коли-небудь побудованих: її висота (65 метрів) порівнянна з висотою 25-поверхового будинку. Крім цього ракета-носій є вкрай могутньою: вона здатна досягти швидкості в 23 Маха (28 400 км/год) до відділення від головного блоку — капсули Orion з екіпажем.

За словами глави відомства Джима Брайденстайна, зібраний центральний блок ракети-носія буде протестований в центрі NASA імені Джона Стениса. Відправка SLS відбудеться до кінця поточного року.

Введення в експлуатацію ракети багаторазово відкладався. Спершу пуск був запланований на 2019 рік, потім був перенесений на червень 2020 року, а пізніше — на 2021 рік. З часом підрахунки витрат на перший запуск SLS змінилися: передбачувані витрати зросли майже на третину — з 6,2 млрд до 8 млрд доларів.

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Навесні NASA оголосило про запуск програми Artemis з освоєння Місяця. Вона складається з трьох етапів: перший — Artemis 1 — передбачає непілотований політ встановленого на SLS корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю. Artemis 2 — обліт природного супутника Землі з екіпажем на борту. На етапі Artemis 3, запланованому на 2024 рік, NASA розраховує здійснити висадку астронавтів на Місяці.

Відомство розглядає політ на Місяць як підготовку до подальшої місії на Марс (запланованої на 2030-ті роки).

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», NASA побудує на Місяці станцію для підкорення Марса.

За матеріалами National Geographic

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