Росія перекинула смертоносну військову техніку на Донбас

Російські окупанти засвітили на Донбасі в листопаді-грудні 2019 року нові комплекси радіоелектронної боротьби – Р-330Ж «Житель» і модифікації Р-934, РБ-636 «Світло-КУ».

Про це повідомляється на сайті міжнародного волонтерського спільноти InformNapalm.

Дані озброєння були зафіксовані місією ОБСЄ у звітах від 28 листопада і 7 грудня, проте на момент їх публікації візуальних доказів знаходження комплексів РЕБ на окупованих територіях не було.

Однак незабаром у розпорядженні InformNapalm з’явилися підтверджують фото.

Волонтери проаналізували знімки і порівняли їх з більш ранніми, що дозволило з точністю стверджувати, що саме «Житель» і «Світло-КУ» помітили на Донбасі.

InformNapalm

InformNapalm

Також зазначається, що станом на 2019 рік у окупантів були зафіксовані 12 комплексів РЕБ.

На Донеччині зафіксовано 12 комплексів РЕБ