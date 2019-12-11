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Першу серію «Слуги народу» показали на ТНТ, але вирізали звідти жарт про Путіна

11.12.2019

У Росії відбулася прем’єра серіалу «Слуга народу» з Володимиром Зеленським у головній ролі. На телеканалі ТНТ не обійшлося без самоцензури: телевізійники оперативно вирізали з серіалу жарт про Володимира Путіна.

Як повідомляє російський Телеграм-канал «Планерка», в східних регіонах Росії першу серію «Слуги народу» показали без купюр. Відредагувати вирішили ту версію, яка транслювалася на Москву.

Жарт про Путіна звучить в серіалі, коли головні герої — Василь Голобородько (Володимир Зеленський) і Юрій Чуйко (Станіслав Боклан) розглядають колекцію годинників. Дізнавшись, що Путін носить годинник марки «Hublot», герой Зеленського перепитує: «Путін „Hublot“?».

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