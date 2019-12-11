Хто фінансує партію Медведчука: спливли скандальні факти

В 3 кварталі 2019 року партію «Опозиційна платформа – За життя» фінансували в основному маловідомі підприємці з Бердянська, які пов’язані з нардепом від однойменної фракції Олександром Пономарьовим.

Про це йдеться в розслідуванні руху «ЧЕСНО», яке було оприлюднене 11 грудня.

Відзначається, що в порівнянні з 2 кварталом, коли серед спонсорів світилися Сергій і Юлія Льовочкіни, Богдан і Тарас Козаки і близько 10 підприємців з Бердянська, за останні місяці частка останніх сильно зросла.

Частина донорів не має зареєстрованого бізнесу, їх імена не згадуються ні в одному держреєстрі або в інтернеті в цілому. Більшість заможних донорів – Фопи. Деякі з них під час президентських виборів вкладали гроші у виборчу кампанію лідера фракції ОПЗЖ Юрія Бойка.

Так, ПП Енвер Асанов зареєстрований в Кременчуці Полтавської області. Іншої інформації про нього немає. Такі ж скромні дані про Антоніні Вдячної: є ФОПом, зареєстрована в Харкові. Ще один вкладник з цього міста Сергій Ковтун теж є підприємцем. Інша інформація відсутня.

Людина з іменем Олександр Заросинський зареєстрована в Києві. Більше ніякої інформації про донора знайти не вдалося. Бізнесу не має.

Спостерігається зв’язок Бойко. Наприклад, підприємець Михайло Кмец з Кременчука дав ОПЗЖ 1,6 мільйона в 3-му кварталі, а ще 1,6 мільйона – Бойко на президентських виборах. Рінат Тришев з Харкова, засновник транспортної компанії «Діна», був під час президентських виборів спостерігачем від кандидата Бойко. За його кампанію він перерахував 1,6 мільйона гривень, а ще 39,7 тисячі гривень дав партії у 2-му кварталі.

Примітно, що Пономарьов – фігурант антикорупційних розслідувань. Більшість бердянських спонсорів партії також мають відношення до цих антикорупційних справах.

Чесно

В 3-му кварталі партія отримала від донорів з Бердянська 9,7 мільйона гривень, тобто 26% внесків.

Так, 1,6 мільйона дал підприємець Микита Вержиковский , помічник депутата Запорізької обласної ради 7-го скликання Олега Будянського.

Ще один донор з Бердянська Геннадій Іваньков , який дав партії 1,6 мільйона гривень, працює головним лікарем «Санаторій «Арктика» і є ФОПом. Інший підприємець з Бердянська Олександр Томковид теж віддав ОПЗЖ 1,6 мільйона.

Ще три Фопи з Бердянська перевели ОПЗЖ за 1,6 мільйона: Віталій Рудь (присилав гроші також на президентську кампанію Юрія Бойка – 1,6 мільйона), В’ячеслав Макаров і Дарина Рябова.

Чесно

Сам Пономарьов, який стоїть над більшістю Фопів, обраний у Верховну Раду 9-го скликання від партії «Опозиційна платформа – За життя» як безпартійний у 78-му окрузі (Запорізька область). Він є членом однойменної фракції.