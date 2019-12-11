«Намагається виглядати слухняним»: Клімкін висміяв переляканого Лаврова на переговорах з Трампом

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висміяв главу МЗС Росії Сергія Лаврова за фото із зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Відповідний пост український політик опублікував на своїй сторінці в Twitter в середу, 11 грудня. Він порівняв знімок з фотографією своєї зустрічі з американським лідером.

«Як-то Лавров дуже струнко стоїть. То Трамп його налякав, то намагається виглядати слухняно. А, може, це геополітика. Ну у мене якось душевніше було», – написав Він.

Нагадаємо, Лавров і Трамп провели переговори в Білому домі у вівторок, 10 грудня. З американськими представниками росіянин обговорив, зокрема, Україну.

Якось Лавров дуже струнко стоїть. Чи то Трамп його налякав, чи то намагається виглядати слухняно 😉 а, може, це геополітика 🙂 ну в мене якось душевніше було 🙂 pic.twitter.com/QPY4E4RW7p

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 11, 2019