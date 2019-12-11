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Кабмін вирішив на законодавчому рівні заборонити повертати Приватбанку Коломойському

11.12.2019

Кабінет міністрів України подав Верховній раді законопроект, яким забороняється повернення «Приватбанку» його колишньому власникові Ігорю Коломойському. Відповідна інформація міститься на сайті Ради.

Зокрема, законопроект покликаний внести зміни в законодавство, яке стосується виведення неплатоспроможних банків з ринку. У той же час передбачено нововведення в ситуаціях, коли Міністерство фінансів стає власником такого банку (націоналізація).

Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, текст якого є в розпорядженні ЗМІ, для встановлення рівноваги між приватними інтересами власників банку і суспільними інтересами, у разі скасування рішення про виведення банку з ринку, положення цього банку, яке існувало до прийняття рішення компетентним органом, не повинно поновлюватися.

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