Епіфаній заявивши, що оточення Філарета сіє ворожнечу і ненависть

Митрополит Єпіфаній заявивши, що оточення патріарха Філарета сіє ворожнечу і ненависть, у нього за спиною грають деякі проросійські сили.

Про це повідомляє “УП”.

“Зараз на завершальному етапі відбувається ліквідація Київської патріархії – Української православної церкви Київського патріархату. Тому що як церкви Київського патріархату не існує, залишилася просто релігійна організація, яка колись виконувала роль керівного органу. І у зв’язку з повною ліквідацією Київської патріархії було прийнято одноголосне рішення Священним синодом, що у зв’язку з тімі заслугами, які почесний патріарх Філарет має перед Українською православною церквою, ми довічно залишаємо йому резиденцію на Пушкінській, 36″, – зазначив Єпіфаній.

Він поділився, що Володимирський собор теж довічно залишається за ним, де він має можливість здійснювати богослужіння, а також утримання та надходження, які від Володимирського собору на рівні пожертвувань і т. д.

“Альо для подальшого існування потрібно мати юридичну особу. І тому ми пропонуємо створити патріаршу місію. Але це станеться тільки з його згоди. Ми йдемо на вчинки, ми поважаємо його, ми проявляємо до нього християнську любов. Почесний патріарх часто декларує, що його хочуть “викинути на вулицю”. Це не відповідає дійсності і це – неправда. Ніколи ні в кого навіть не було подібної думки. Альо, на жаль, ті оточення, яке зараз у нього, сіє ворожнечу, сіє ненависть”, – підкреслив митрополит.

На питання журналістів, навіщо це роблять, він відповів: “Не зрозуміло”.

“Вісь є люди, яким подобається, щоб було протистояння. На жаль, за спиною почесного патріарха Філарета – я думаю, що він цього не усвідомлює, – грають деякі проросійські сили. Були дослідження, можливо, ви бачили, де явно і відкрито “люди Медведчука” проводили проплачені мітинги проти мене”, – розповів Єпіфаній.

За його словами Філарет не усвідомлює цього.

“Ну якщо проводяться реально мітинги, проплачені проросійськими силами. Один з них на Софійській площі – зібрали один і той же мітинг спочатку на підтримку “112 каналу”, здається, а потім “на захист” Героя України патріарха Філарета. Тут реально видно, що є зовнішнє втручання в ці справи”, – сказав митрополит.