Правда про капітуляцію і її автора — Гриценко

Цей блог для справжніх прихильників Порошенко в першу чергу. З повагою до Вашого права на вибір і одночасно — з побажанням розкрити Ваші очі правді.

Про це написав сьогодні ввечері в блозі «Української правди» відомий політик, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.

Дві позиції.

Перша — у мене немає ніяких особистих причин вимагати притягнення до відповідальності Порошенко. Як людина він мені мало цікавий, як депутат-олігарх — не цікавий тим більше.

Але як кожен з чиновників, нинішніх чи колишніх, Порошенко повинен нести відповідальність за свої злочинні дії та/або злочинну бездіяльність і за шкоду, завдану країні та людям. Погодьтеся, так повинно бути, тому що так справедливо.

Друга позиція — про капітуляцію і про пастці, створеній для України мінськими домовленостями Порошенка, сьогодні, після Парижа, нарешті почули вже все. Хтось почув від Зеленського, хтось- від Путіна. А саме — про те «особливий статус» в Конституції України «на постійній основі», про повну і безумовну амністію (навіть для тих, хто вбивав і катував), про вибори в присутності російських військ і російської техніки, про початок (!) отримання ними контролю над нашим Державним кордоном тільки після (!) завершення виборів, про свою міліції, своєму суді і своєї прокуратурі для ОРДЛО …

Зараз Порошенко називає це капітуляцією, приписуючи її Зеленському, хоча відомо: той на момент підписання Мінських домовленостей ще знімав серіали.

Я назвав це капітуляцією Порошенко і не сьогодні, а більше п’яти років тому, відразу як тільки текст Мінських домовленостей був оприлюднений.

(У відповідь нарвався на багаторічну брудну і брехливу кампанію цькування від Порошенка. Ви її бачили щодня, щотижня, щоквартально на центральних і регіональних каналах, у газетах, листівках, на всіх носіях у мережі: «знищив», «розікрав», «зруйнував», бачили брудні силові провокації, з побиттям наших партійців, зі зривом моїх ефірів, із залученням бандитів та ще й під керівництвом СБУ … Це все вже історія, брудна брехлива історія на совісті Порошенко.)

Зараз інше важливо для країни і розуміння кожним з Вас: сьогодні голосніше кричить про капітуляцію і ще й підбурює людей до масових акцій «ні капітуляції!» знаєте хто?

АВТОР КАПІТУЛЯЦІЇ!

І це правда — автором капитулянтских Мінських домовленостей є Порошенко П. А.

Не знаю навіщо, але він сам це публічно визнав (прочитайте фрагмент його інтерв’ю).

Може, він тоді думав, що правитиме безкарно і вічно?

Вічно для Порошенка закінчилася в червні, інавгурацією Зеленського. Депутатська недоторканність закінчується 31 грудня.

Чи буде відповідальність? Повинна бути!