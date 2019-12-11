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Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет на 2020 рік

11.12.2019

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2020 рік.

Відповідні дані містяться на сайті Верховної Ради.

14 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в другому і третьому читаннях закон про державний бюджет на 2020 рік.

За відповідне рішення 14 листопада проголосували 279 депутатів. В третьому читанні за бюджет проголосували 280 депутатів.

Бюджет на 2020 рік базується на курсі 27,5 гривні за долар. Доходи бюджету повинні скласти 1,09 трлн грн ($45 млрд), а витрати — 1,18 трлн грн ($48,6 млрд).

Мінімальна зарплата зросте до 4723 грн ($194,24) в місяць, а прожитковий мінімум — до 2102 грн ($86,45) в місяць (одночасно його підвищать з 1 липня та 1 грудня). Дефіцит бюджету складе близько 2,09% від ВВП.

18 жовтня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2020 рік у першому читанні.

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