Суд скасував арешт будинку дружини екс-нардепа Станіслава Березкіна

Суд скасував арешт житлового будинку дружини колишнього народного депутата Станіслава Березкіна, якого НАБУ і САП підозрюють в організації заволодіння $20 млн кредитом Ощадбанку аграрним холдингом «Креатив».

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Таке рішення 5 грудня прийняла апеляційна палата Вищого антикорупційного суду за результатами розгляду скарги власника майна.

Як з’ясувалося, суд наклав арешт на житловий будинок житловою площею 199,3 кв. м, який раніше належав на праві спільної власності. Втім Березкін переписав будинок на дружину. Тому її адвокат подав скаргу на арешт майна і суд задовольнив її.