Football Leaks-2: Суркіси через офшори купили у «Динамо» футболістів на $324 млн і уникли податків

Схема київського «Динамо» з купівлі та продажу футболістів через офшорну компанію Newport допомагала власникам клубу уникати сплати податків в Україні.

Про це повідомляє «Українська правда».

Викривальні факти містяться до книги FootballLeaks-2, яка вийшла в Німеччині за авторством журналістів Рафаеля Бушманна, Міхаеля Вулцингера і впливового видання Der Spigel.

Деякі фрагменти книги 11 грудня представив адвокат глави УАФ Андрія Павелка на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо можливих зловживань керівництвом Української асоціації футболу при будівництві полів.

В окремому розділі книги під назвою «Українське братство» (Ukrainische Bruderschaft) описується шлях Ігоря та Григорія Суркіса у футболі, а також їх взаємодію з офшором Newport, через який проходять всі гроші столичного клубу починаючи з 1993 року. У своїй книзі автори посилаються на документи FootballLeaks.

Автори з’ясували, що київське «Динамо» з 1993 року фінансово повністю пов’язано компанією Newport, яку контролює нинішній бос клубу Ігор Суркіс. Бізнес-схема Newport дуже вигідна: адже компанія не платить податки з доходів, отриманих за межами Британських Віргінських островів. Крім того, ніхто не може серйозно перевірити з яких джерел походять гроші, які молодший з братів Суркісів перекачав з карибського офшору в свій клуб. Це може бути, як легальний так і нелегальний бізнес. Крім того, Newport працює в Карибському басейні – регіоні, непідконтрольному УЄФА.

Посилаючись на дані з ФІФА, автори відзначають, що у 2011-2017 роках на купівлю 82 футболістів київського «Динамо» з Newport витратило 324 мільйонів доларів. Тобто, податки з цієї суми в Україні також не були оплачені.

До серпня 2013 року в ФІФА з’явилися докази того, що офшорна компанія Newport брала участь у контрактах з гравцями київського «Динамо». Називається контракт гравця збірної Австрії Олександра Драговича, де всі фінансові платежі йшли через Newport. Чиста зарплата австрійця в «Динамо» складала 1,5 мільйона євро за сезон, підйомні в розмірі 1 мільйона євро та спеціальний бонус в розмірі не менше 300 тисяч євро.

Та ж ситуація була з трансферами португальця Мігеля Велозу, який перейшов з італійського «Дженоа» в липні 2012 року, польським нападником Лукашем Теодорчиком, які перейшли з познанського «Леха» у серпні 2014, бразильським форвардом Жуниором Мораесом, набутим у донецького «Металурга» в травні 2015 року; португальським захисником Виторино Антунешем, який прибув з іспанської «Малаги» в лютому того ж року; парагвайським форовардом Дерлисом Гонсалесом, який приїхав з «Базеля» в липні 2015 року.

Ще одним прикладом описується трансфер нападника Адміра Мехмеді, який перейшов з «Цюріха» в київське «Динамо» в січні 2012 року. Гравець збірної Швейцарії підписав контракт з Newport. У першому сезоні виступів за клуб він повинен був отримувати «чистими» 850 тісяч євро. Крім того, йому належать підйомні в розмірі 100 тісяч євро і особливі бонуси і премії в розмірі 150 тісяч євро. Щоб гроші пішли в Швейцарію, Мехмеді повідомив компанії Newport свій номер рахунка в UBSBank в Швейцарії.

Крім того, авторами стверджують, що офшорна компанія брала участь і в продажах динамівських гравців. Так, клуб іспанської Прімери «Гранада» заплатив влітку 2011 року за трансфер сенегальського захисника Папа Діакате 4,5 мільйона євро компанії Newport. За півзахисника Романа Єрьоменка, який перейшов влітку 2011 року в казанський «Рубін», російський клуб заплатив 8,9 млн євро і знову компанії з Карибського басейну.

Автори відзначають протилежну ситуацію з трансфером форварда Андрія Ярмоленка з київського «Динамо» в дортмундську «Боруссію» в кінці серпня 2017 за 25 млн. У цій угоді Newport не фігурував.

Про це трансферу в книзі говориться: «Потрібна обережність — Бундесліга, яка отримала копію контракту, можливо, поставила б неприємні питання, якщо б «Боруссія» виплатила гроші за трансфер не в київське «Динамо», а в офшор на Карибах. Тому, одержувачем 25 млн євро стала компанія «Динамо Київ Кіпр Лімітед», розташована на середземноморському острові Кіпр. Ця фірма, що базується в ЄС в регіоні з пільговим рівнем оподаткування, була занесена Комерційний регістр в січні 2017 року».